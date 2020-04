Juve, Douglas Costa scalpita: "Speriamo di riprendere tra un mese"

Douglas Costa scalpita per tornare in campo. "Spero che il campionato riparta al più presto, magari tra un mese" ha detto l'attaccante della Juventus durante una diretta Instagram con il cantante brasiliano Tohi. "Mi alleno tutti i giorni, ma non so più cosa fare in casa - commentato un po' sconsolato il nazionale verdeoro - e mi auguro di ripartire a breve".