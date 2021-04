Danilo non ci sta: "Brutte le minacce di Uefa e Fifa, servono cambiamenti"

L'INTERVISTA

Il difensore della Juventus ha parlato delle polemiche legate alla Superlega

La bufera dell'ultima settimana si sta piano piano placando anche se c'è chi ha il coraggio di uscire dal coro. Danilo, difensore della Juventus, esprime chiaramente il suo pensiero: "Penso che se la Uefa fosse davvero così preoccupata per i calciatori, non ci avrebbe fatto viaggiare tanto nel pieno di una pandemia e non ci avrebbe fatto giocare tanto in questo anno così difficile. Per me, da calciatore, non è stato per niente piacevole essere minacciato da Uefa e Fifa".

"Se 12 club hanno accettato questo nuovo progetto è perché hanno visto che c’è bisogno di qualche cambiamento nel calcio. Non so se il progetto Superlega sarebbe stato quello più giusto, ma ora si dovrà parlare tutti insieme di qualche cambiamento, anche per salvare il calcio perché il Covid ha colpito ogni aspetto della vita e anche il calcio non è stato risparmiato”, ha aggiunto Danilo a Sky.

Il difensore bianconero ha poi parlato della lotta per un posto in Champions League in cui è coinvolta la sua Juventus: "Ci sono tante squadre racchiuse in pochi punti, dobbiamo guardare a noi stessi e provare a vincere tutte le partite che restano fino alla fine. Se succederà, allora sicuramente ci qualificheremo in Champions League ancora una volta. Abbiamo fatto una buona stagione, visto che è stata un’annata di cambiamento e non è mai facile cambiare così tanto e riuscire a fare un bel gioco e vincerle tutte. Comunque penso che se vinciamo la Coppa Italia e arriviamo secondi questa sarà stata una buona stagione".