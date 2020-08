Bufera Arthur-Barcellona: ritiro con la Juventus a rischio

PRIMA GRANA

Nella lite a distanza tra Barcellona e Arthur a rimetterci potrebbe essere la Juventus. Il centrocampista brasiliano, nuovo acquisto dei bianconeri, è infatti in piena battaglia con il club catalano dopo essersi rifiutato di tornare in Spagna per concludere la stagione coi blaugrana e avendo un contratto firmato fino al 30 agosto, rischia di perdersi l'inizio del ritiro con la Juventus che è fissato per il 24 agosto.

Il problema risiede nel fatto che Arthur e Barcellona non hanno trovato un accordo per risolvere la situazione venutasi a creare lo scorso luglio quando il giocatore, costretto alla cessione, si è rifiutato di tornare in Spagna per concludere la stagione, non presentandosi per il tampone come il resto dei compagni preferendo restare in Brasile in attesa di potersi accasare alla Juventus nello scambio con Pjanic. Il Barcellona ha aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti che ancora non si è chiuso, bloccando di fatto la situazione.

Il club catalano infatti vorrebbe imporre una multa salata ad Arthur che però attraverso i suoi legali sta cercando una mediazione. Sicuramente una sanzione pecuniaria ci sarà, ma la situazione ha delle conseguenze anche sulla Juventus. In uno scenario di scontro totale in cui anche il colloquio con il segretario del club Eric Abidal non ha portato frutti, il Barcellona non è disposto a chiudere un occhio sulla scadenza contrattuale del 30 agosto permettendo al giocatore di presentarsi al ritiro della Juventus che inizierà il prossimo 24 agosto. Per farlo tutto dovrà risolversi prima di quella data, altrimenti Pirlo non avrà il suo regista per la prima settimana della nuova avventura in panchina.