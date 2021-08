Allegri si gode la Juventus: "Grande spirito di sacrificio"

QUI JUVE

Il tecnico bianconero: "Stiamo diventando squadra, serve disponibilità da tutti"

La Juventus ha battuto 3-1 l'Atalanta in amichevole, lasciando intravedere cose interessanti a una settimana dall'inizio della Serie A: "E' stato un ottimo test contro un avversario tosto che ci ha messo in difficoltà. Abbiamo giocato bene avendo anche le nostre occasioni, ma la cosa che mi è piaciuta di più stasera è lo spirito di sacrificio che per vincere è fondamentale" ha commentato Massimiliano Allegri a fine partita. In gol Dybala e Bernardeschi, due giocatori dal recente passato complicato: "Li vedo bene, come tutti. Siamo un gruppo che sta diventando una squadra, a livello di testa tutti devono essere disponibili verso la squadra perché ci serve equilibrio per portare risultati".

A secco Cristiano Ronaldo che è uscito scuro in volto: "I sessanta minuti erano in programma e in certi momenti della partita ha gestito bene il pallone. Sta lavorando bene e con serenità, sarà sicuramente un valore aggiunto". Sul mercato il nome caldo è sempre Locatelli: "Ramsey ha fatto una buona partita davanti alla difesa, il suo futuro per me è lì. Ha chiuso molte traiettorie, ma ha geometrie nella testa e quando starà meglio fisicamente potrà fare bene. Conto molto su di lui". L'obiettivo stagionale: "Tornare a vincere il campionato e non sarà semplice, mentre in Champions dobbiamo passare il turno e poi sperarci. Serve calma, la Champions è legata ad episodi e non sempre vincono i più forti".