Maurizio Sarri non guiderà la Juventus nell'amichevole di questa sera contro la Triestina, in programma alle 20.30 al 'Nereo Rocco' di Trieste. Lo comunica in una nota il club bianconero, che spiega come il tecnico toscano "non partirà' con la squadra in quanto "ancora affaticato dalla sindrome influenzale degli ultimi giorni". Questa la lista dei convocati: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pjanic, Khedira, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Mandzukic, Bonucci, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon. Assente, come previsto, Cristiano Ronaldo, che sta recuperando dall'infortunio muscolare che gli ha già impedito di scendere in campo nell'amichevole in famiglia di Villar Perosa.