Dopo l'infortunio rimediato nell'amichevole tra Polonia e Ucraina, in mattinata l'attaccante della Juventus Arkadiusz Milik è stato "è stato sottoposto ad intervento di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro", come si legge nel comunicato del club bianconero. Un'operazione "storica" perché eseguita dal Professor Roberto Rossi per la prima volta su un calciatore della prima squadra presso le strutture del J|Medical. Milik comincerà domani l'iter riabilitativo e sarà costretto a saltare l'Europeo con la propria nazionale. I tempi di recupero previsti sono di circa un mese.