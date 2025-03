Juventus, Evelina Christillin rivela: "Tre mesi con la scorta per gli insulti di Lapo Elkann"

"Per tre mesi mi sono dovuta far scortare. Non potevo più mettere piede allo stadio. Quella frase ha scatenato reazioni molto aggressive da parte dei tifosi". Lo ha confessato Evelina Christillin in un'intervista al 'Corriere della Sera' riguardo le frasi che Lapo Elkann le rivolse ai tempi della proposta della Superlega, ma anche della penalizzazione inflitta ai bianconeri per il caso plusvalenze. Le aveva dato dell'ingrata: "È grottesca, senz'anima e senza dignità, un'arrampicatrice sociale", aveva detto Elkann.