Juventus, Di Gregorio: "Reazione da grande squadra"

Michele Di Gregorio ha commentato così la vittoria della sua Juventus sul Venezia, che è valsa un posto nella prossima Champions League: "È stata una settimana simile alle ultime, abbiamo lavorato bene sapendo che non sarebbe stato facile venire a vincere qui - le parole del portiere a Sky -. Il gol in avvio ci ha un po' spiazzati, ma la reazione è stata da grande squadra. Da squadra che ha davvero voluto questo obiettivo. Abbiamo dimostrato di essere una squadra seria, nonostante una stagione lunga e complicata. Siamo una squadra giovane, ma sicuramente siamo migliorati tanto e la reazione di questa sera lo certifica. Comunque sappiamo che siamo la Juve e che il quarto posto non basta, l'anno prossimo dovremo fare meglio".