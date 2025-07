Juve Next Gen, le gare in casa saranno ad Alessandria

La Juventus Next Gen giocherà le gare casalinghe della stagione 2025/2026 allo stadio Moccagatta di Alessandria, il club lo ha ufficializzato attraverso un comunicato. "Dopo un'annata, quella da poco terminata, trascorsa a Biella, la seconda squadra bianconera tornerà a giocare ad Alessandria in un impianto che ha già rappresentato un punto di riferimento in passato, contribuendo alla crescita del progetto e alla valorizzazione di tanti giovani talenti" si legge sul sito della società bianconera. Per la Next Gen sarà un ritorno ad Alessandria dopo il periodo tra il 2018 e il 2024.