Juve: nessuna lesione per Chiesa, ma niente Napoli in via precauzionale

Nessuna lesione muscolare: questo l'esito confortante degli esami strumentali svolti stamani al J-Medical da Federico Chiesa. L'attaccante non giocherà, però, contro il Napoli. "Questa mattina - si legge sul sito della Juve - l'attaccante è stato sottoposto presso il J|Medical a risonanza magnetica risultata negativa. Tuttavia, in via precauzionale e in accordo con lo staff tecnico, non sarà disponibile per la trasferta di Napoli".