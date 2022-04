Juve, il ritorno allo Stadium di Del Piero alimenta i sogni presidenziali di molti tifosi

JUVENTUS

Anche Lapo Elkann saluta Alex nuovamente allo Stadium dopo 10 anni: "Un capitano è per sempre"

C'è Alex Del Piero allo Stadium, il tifo bianconero ritrova il suo numero 10, la suggestione del ritorno a casa stempera persino la rabbia per un risultato deludente. Il giorno di Juve-Bologna diventa così anche quello dell'abbraccio colletivo a uno dei giocatori più amati della storia juventina, lontano da quel campo e da quella tribuna da cui aveva salutato tutti il 13 maggio 2012 per quasi dieci lunghissimi anni. Cori, applausi, ovazione e il caloroso e affettuoso saluto virtuale di un Elkann: "Un capitano è per sempre". Non lo scrive John ma il fratello Lapo, ma tanto basta al popolo bianconero per spingersi ancora più in là con l'immaginazione. Forse solo il bentornato di un amico, magari invece il primo passo di un clamoroso ricongiungimento. Juve, Alex Del Piero torna allo Stadium dopo dieci anni tra gli applausi



Da quell'addio ben poco sereno con l'allora e attuale presidente Andrea Agnelli tante cose sono successe e tante voci si sono rincorse. Attorno a Del Piero, che a Los Angeles ha aperto una Juventus Academy - e allo Stadium era proprio assieme ai suoi "bambini" - è stato più e più volte delineato uno scenario dirigenziale o addirittura presidenziale: il suo nome è spesso risuonato in questi anni, giocando anche sul rapporto non idilliaco con Andrea Agnelli, facendone un contrappunto nei momenti più delicati attraversati dall'attuale numero uno juventino. Da qui a dire che la visita di ieri possa avere altri significati rispetto a quelli ufficiali ce ne passa, sia chiaro, ma che il disgelo in atto possa avere ulteriori sviluppi è una suggestione che ha inevitabilmente attraversato le menti e i cuori di molti tifosi. D'altra parte i rumors su un possibile cambio ai vertici del club, al di là dei presunti - e sempre tali rimasti - contrasti tra John Elkann e il cugino Andrea, non sono mancati nelle ultime settimane e non mancheranno nelle prossime. Ad alimentarli i risultati sportivi delle ultime due stagioni, le difficoltà in Europa e una gestione societaria che non a caso la passata stagione ha portato a un radicale cambiamento del management: cambio voluto e guidato da John Elkann e dalla Exor che attraverso un nuovo aumento di capitale quest'anno ha garantito nuovamente solidità e competitività al club. Da qui a immaginare altro la strada è lunga, rivedere ieri Alex Del Piero allo Stadium ha portato però molti tifosi a individuarne (o sperare d'individuarne) almeno un pezzetto.