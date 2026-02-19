Juve, Heineken nuovo partner

Heineken e Juventus Football Club sono lieti di annunciare una nuova partnership pluriennale, pensata per arricchire l'esperienza dei tifosi e rafforzare il legame tra club e appassionati. Da oggi, Heineken è Official Beer Partner dello storico Club italiano: una collaborazione che unisce due realtà iconiche, accomunate da una passione internazionale e valori condivisi, e che si inserisce nello storico legame di Heineken con il mondo del calcio a livello globale.