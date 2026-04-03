Forte dei Marmi, morto l'ex presidente Raffaelli

E' morto a 82 anni, in seguito a un malore, Filippo Raffaelli, presidente della squadra di calcio del Forte dei Marmi negli anni '80: l'attuale ct dell'Under 21 Silvio Baldini ha iniziato ad allenare proprio nel sodalizio nerazzurro, voluto da Raffaelli. Per anni Raffaelli ha ricoperto anche l'incarico di consigliere regionale della Figc e ha collaborato con il Cgc Viareggio in occasione del torneo di calcio giovanile. Insieme al fratello ha gestito per circa 40 anni Il bar dello sport a Forte dei Marmi.