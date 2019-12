Juve: Cuadrado e Pjanic fermati per una giornata, niente Udinese

GIUDICE SPORTIVO

La Juve dovrà fare a meno di Cuadrado e Pjanic per la gara casalinga di domenica pomeriggio in campionato contro l'Udinese. Il colombiano e il bosniaco sono infatti stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo di Serie A. Fermati per due turni l'attaccante del Genoa Pandev, che dovrà saltare il derby di domenica sera contro la Sampdoria (oltre alla sfida contro la sua ex squadra, l'Inter), e per il difensore del Napoli Maksimovic, che mancherà contro Parma e Sassuolo.

Pandev, anche multato di 12mila euro, è stato sanzionato per "doppia ammonizione per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al 32° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto al direttore di gara un'espressione gravemente irrispettosa"; Maksimovic "per comportamento non regolamentare in campo (terza sanzione); per avere, al 33° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, quale calciatore in panchina, gridato da vicino ad un assistente frasi irriguardose".



Un turno di stop per Agudelo (Genoa), Dawidowicz (Verona), Cistana (Brescia), Kurtic (Spal), Lucioni e Petriccione (Lecce), Mancini (Roma) e Rog (Cagliari). Tra i dirigenti, ammenda di 10mila euro ad Antonio Percassi (Atalanta) "per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, aprendo la porta della sala predisposta, espresso una critica all'operato del Var". Per quello che riguarda i club, ammende di 10mila euro all'Atalanta "a titolo di responsabilità diretta per il comportamento assunto dal proprio presidente negli spogliatoi" e ancora di 3mila euro "per avere, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bicchieri di plastica pieni di liquido".