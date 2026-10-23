Juve, brutte notizie per Spalletti: lesioni muscolari per Celik e Nico Gonzalez

Dopo la gara di Europa League contro il Rennes, Zeki Celik, già sostituito al termine del primo tempo, e Nico Gonzalez hanno accusato fastidi muscolari e sono quindi stati sottoposti ad accertamenti diagnostici nella mattinata di oggi.
Come informa la Juventus "gli esami strumentali, effettuati al J|medical, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per Celik e una lesione di basso grado del soleo destro per Nico Gonzalez. Entrambi i giocatori hanno già iniziato i rispettivi programmi riabilitativi".
Insomma, Spalletti perde altre due giocatori e li potrà riavere a disposizione solo dopo la sosta di novembre. Celik e Nico si aggiungono così ai lungodegenti Yildiz, Thuram, Ekhator, Locatelli, Grabara, Milik e a Conceiçao, ai box per la lussazione alla spalla rimediata domenica sera contro la Lazio, destinato a rientrare se tutto andrà bene nella sfida dell'8 novembre con la Fiorentina.