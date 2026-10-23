Juve, brutte notizie per Spalletti: lesioni muscolari per Celik e Nico Gonzalez

Due infortuni dopo la partita contro il Rennes: per entrambi c'è lesione. I tempi di recupero previsti

23 Ott 2026 - 15:29
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Dopo la gara di Europa League contro il Rennes, Zeki Celik, già sostituito al termine del primo tempo, e Nico Gonzalez hanno accusato fastidi muscolari e sono quindi stati sottoposti ad accertamenti diagnostici nella mattinata di oggi.

Come informa la Juventus "gli esami strumentali, effettuati al J|medical, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per Celik e una lesione di basso grado del soleo destro per Nico Gonzalez. Entrambi i giocatori hanno già iniziato i rispettivi programmi riabilitativi".

Insomma, Spalletti perde altre due giocatori e li potrà riavere a disposizione solo dopo la sosta di novembre. Celik e Nico si aggiungono così ai lungodegenti Yildiz, Thuram, Ekhator, Locatelli, Grabara, Milik e a Conceiçao, ai box per la lussazione alla spalla rimediata domenica sera contro la Lazio, destinato a rientrare se tutto andrà bene nella sfida dell'8 novembre con la Fiorentina.

videovideo
celik
nico gonzalez
infortuni
rennes

Ultimi video

00:53
DICH JASHARI POST BOURNEMOUTH PER SITO 23/10

Jashari: "Abbiamo fallito tutti insieme"

01:26
United sotto shock, nel futuro c'è Conte

United sotto shock, nel futuro c'è Conte

01:53
L'Europa scopre il Como di Fabregas e Nico Paz

L'Europa scopre il Como di Fabregas e Nico Paz

01:38
Champions, la rivincita di "Pepo" Martinez

Champions, la rivincita di "Pepo" Martinez

02:18
Allegri VS Gasperini: che sfida al "Maradona"

Allegri VS Gasperini: che sfida al "Maradona"

01:17
Roma, Gasperini sfida il Napoli e l'infermeria

Roma, Gasperini sfida il Napoli e l'infermeria

02:29
Allegri sfida la Roma: "Vale tanto, ma..."

Allegri sfida la Roma: "Vale tanto, ma..."

01:42
DICH AQUILANI PRE COMO DICH

Aquilani: "Como grande squadra. Dobbiamo essere meno bellini"

01:38
DICH ALLEGRI PRE ROMA PER SITO 23/10 DICH

Allegri: "La sfida contro la Roma vale tanto, ma non è l'ultima della stagione"

01:11
DICH EDERSON POST AJAX PER SITO 23/10

Ederson oltre la sconfitta: "Questo gruppo farà qualcosa di grande"

00:55
DICH ZAPPACOSTA POST AJAX PER SITO 23/10

Zappacosta e il post Ajax: "Dobbiamo crescere tutti"

01:06
DICH GILARDINO PRE LAZIO PER SITO 23/10 DICH

Gilardino e la sfida alla Lazio: "Complimenti a Gattuso! Felice per lui, ma noi siamo pronti"

01:17
DICH AMORIM POST BOURNEMOUTH PER SITO 23/10 DICH

Amorim: "Tutto finito dopo 20 minuti, serata troppo difficile"

01:44
DICH SARRI POST AJAX PER SITO 23/10 DICH

Sarri e il post Ajax: "Avremmo meritato molto di più, vedo segnali positivi"

00:34
MCH MUSLERA PARA RIGORI MCH

Muslera super para 3 rigori e così l'Estudiantes (in 10) vola in finale di Libertadores

00:53
DICH JASHARI POST BOURNEMOUTH PER SITO 23/10

Jashari: "Abbiamo fallito tutti insieme"

I più visti di Calcio

DICH CARLOS AUGUSTO INTER POST SHAKHTAR 21/10 DICH

Carlos Augusto: "Metà rete è di Mkhitaryan, sul gol ho fatto la corsa della mia vita"

DICH ALLEGRI POST NAPOLI-BODO 20/10 DICH

Allegri: "Vittoria importante, ma siamo ancora un po' troppo fragili dietro"

MCH MAIGNAN ESCE DALLO STADIO MCH

Milan, Maignan abbandona lo stadio a testa bassa

CLIP SPALLETTI SU GIOCANO KOLO E WOLTEMADE 21/10 DICH

Spalletti: "Kolo Muani con Woltemade? Domani giocano insieme"

DICH FABREGAS PRE MANCHESTER 20/10 DICH

Fabregas: "E' un momento speciale. Non c'è tempo per pensare se sono in crisi o no"

DICH NICO PAZ COMO POST UNITED 21/10 DICH

Nico Paz: "Notte bellissima, possiamo diventare una grande squadra"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Desire Doue (Psg)
16:55
Caos sicurezza a Parigi: rinviata PSG-Lione per le proteste
16:45
Borussia Dortmund, maglie in regalo a chi spegne smartphone allo stadio
Paolo Vanoli
16:44
Fiorentina, Vanoli: "Contro l'Inter serve la partita perfetta"
16:20
Frosinone, Calvani: "Anche con Atalanta in campo per vincere"
16:00
Domenica il Clasico su Mediaset, Yamal-Mbappé è anche sfida per Pallone d'Oro