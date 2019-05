Serie A: Napoli-Inter 4-1, nerazzurri a +1 sul Milan Zielinski, Mertens e Fabian Ruiz (2) travolgono Spalletti, che ora rischia di perdere la Champions Facebook

19/05/2019 di CESARE ZANOTTO

Sconfitta pesante per l'Inter, che va ko 4-1 a Napoli e ora rischia di perdere la qualificazione alla prossima Champions: per i nerazzurri - adesso a +1 sul Milan - sarà decisiva l'ultima partita contro l'Empoli. Al San Paolo, i partenopei sbloccano la sfida con Zielinski (16') e raddoppiano con il colpo di testa di Mertens al 61'. Fabian Ruiz chiude il match tra il 71' e il 79', Icardi accorcia su rigore all'81'.

LA PARTITA

Quando c'è da complicarsi la vita, questa Inter di Spalletti sa sempre come rispondere presente. Il crollo contro il Napoli permette al Milan di portarsi a un solo punto di distanza e adesso, nell'ultima giornata di campionato, i nerazzurri saranno obbligati a battere un Empoli a dire poco motivato: con i toscani in piena lotta per non retrocedere, l'Inter rischia seriamente di gettare al vento una qualificazione alla Champions che pareva blindata.



La gara del San Paolo, sostanzialmente, è senza storia sin dall'inizio: il Napoli macina gioco e avversari con corsa, concentrazione, aggressività, determinazione. Tutto quello che ci si aspettava da un'Inter ancora a caccia del proprio obiettivo, mentre sono gli uomini di Ancelotti a sbranare la partita nonostante una classifica ormai consolidata. Zielinski sblocca con un missile dopo 16 minuti quando il Napoli era già arrivato al tiro in altre due occasioni, dopodiché prosegue il monologo partenopeo che vince qualsiasi duello in ogni zona del campo. L'unica risposta degli ospiti è firmata da un tiro debole di Lautaro (37'), che sarà anche l'unica conclusione in porta dei nerazzurri prima del rigore di Icardi all'81'.



Maurito, partito in panchina, viene inserito a inizio ripresa al posto di Politano. L'Inter passa a un 3-4-1-2 ma la musica non solo non cambia: addirittura peggiora. Mertens, sevito da Callejon, taglia in mezzo tra Miranda e D'Ambrosio e raddoppia di testa al 61'. L'Inter a questo punto si scioglie definitivamente e Fabian Ruiz allunga fino al 4-0 con una rete a porta vuota dopo un'ottima azione corale (71') e un sinistro da pochi passi (78'). Ancelotti, al quarto successo di fila, sale a 79 punti e chiude con orgoglio un campionato notevole.

LE PAGELLE



Zielinski 7,5 - Spacca la partita con un destro terrificante dalla distanza. Splende in mezzo al campo con qualità, fisico e presenza in entrambe le fasi.



Fabian Ruiz 7,5 - Domina sulla fascia sinistra, taglia da manuale verso il centro del campo, fa girare bene la palla, segna due gol. Immarcabile per gli avversari.



Koulibaly 7,5 - Colonna portante della difesa e dell'intera squadra. Legge prima ogni situazione: salva sulla linea un gol già fatto da Lautaro.



Miranda 4,5 - Va in tilt insieme al resto del reparto, anche se le colpe vanno divise in parti uguali con centrocampo e attacco.



Brozovic 4 - Spazzato via insieme al resto del centrocampo. In serate del genere, dove pare gli manchi pure la voglia di giocare, non ha senso farlo restare in campo.



Lautaro 4,5 - Un tiro debole e centrale, poi il nulla. Anche l'atteggiamento, scarico e spesso egoista, è da bocciare.

IL TABELLINO



NAPOLI-INTER 4-1

Napoli (4-4-2): Karnezis 6,5; Malcuit 7, Albiol 6, Koulibaly 7,5 (39' st Luperto sv), Ghoulam 7; Callejon 7, Allan 6,5, Fabian Ruiz 7,5, Zielinski 7,5; Milik 6 (31' st Insigne 6), Mertens 6,5 (35' st Younes sv).

A disp.: Meret, Piai, Mario Rui, Verdi, Maksimovic, Hysaj. All.: Ancelotti 7,5

Inter (4-2-3-1): Handanovic 5,5; D'Ambrosio 4,5, Skriniar 5, Miranda 4,5, Asamoah 4,5; Gagliardini 4,5 (13' st Vecino 4,5), Brozovic 4; Politano 5 (1' st Icardi 6), Nainggolan 5, Perisic 4 (35' st Candreva sv); Lautaro 4,5.

A disp.: Padelli, Keita, Ranocchia, Joao Mario, Borja Valero, Cedric Soares, Dalbert. All.: Spalletti 4

Arbitro: Doveri

Marcatori: 16' Zielinski (N), 16' st Mertens (N), 26' st e 33' st Fabian Ruiz (N), 36' st rig. Icardi (I)

Ammoniti: Koulibaly, Allan (N); Nainggolan (I)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

• Il Napoli non perde in casa contro l'Inter in Serie A da 13 partite (9V, 4N), incassando solo due gol nelle ultime sei sfide contro i nerazzurri. • Le ultime due vittorie casalinghe del Napoli contro l’Inter in Serie A sono entrambe arrivate con tre gol di scarto; la precedente nel dicembre 2016 (3-0). • Dries Mertens ha segnato il suo gol numero 108 in azzurro, diventando il terzo miglior marcatore del Napoli in tutte le competizioni. • Dries Mertens è andato a segno in quattro presenze di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2018. • Prima doppietta in Serie A per Fabián Ruiz; lo spagnolo non realizzava gol e assist nella stessa partita dal settembre 2017 nei Top-5 campionati europei (Real Betis-Levante 4-0). • L’Inter ha incassato quattro gol in una singola sfida contro il Napoli, dopo aver tenuto la porta inviolata nei precedenti tre incroci con i partenopei in Serie A. • L’Inter non incassava quattro gol nel singolo incontro dal novembre 2018 in Serie A, quando perse in trasferta con lo stesso punteggio odierno (4-1 vs Atalanta). • Il Napoli ha collezionato due successi casalinghi di fila per la seconda volta in Serie A nel 2019. • Piotr Zielinski ha stabilito il suo record di marcature in un singolo campionato di Serie A (sei). • Piotr Zielinski ha preso parte attiva a tre gol (due reti, un assist) nelle tre occasioni in cui ha sfidato l'Inter al San Paolo in Serie A. • Inter (due) e Milan (tre) sono le uniche due squadre contro cui Zielinski ha segnato più di un gol al San Paolo con la maglia del Napoli in Serie A. • Gli unici due gol di Mauro Icardi nel 2019 in Serie A sono arrivati entrambi dal dischetto, in trasferta.

