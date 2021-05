Inter, Zanetti: "Abbiamo gravi problemi finanziari"

L'INTERVISTA

Il vice presidente nerazzurro: "Il passivo supera i 102 milioni di euro, dobbiamo migliorare come società"

La settimana della festa scudetto in casa Inter non nasconde i problemi finanziari che la società nerazzurra sta attraversando. Un digiuno di un decennio interrotto dalla squadra di Antonio Conte che a metà stagione ha vissuto un momento delicato e con una cessione naufragata. "E' vero che a metà campionato il club poteva essere ceduto - ha raccontato il vice presidente Javier Zanetti -. L'Inter ha attraversato e sta attraversando gravi problemi finanziari, con un passivo superiore ai 102 milioni di euro. Dobbiamo migliorare".

Lo scudetto sicuramente potrebbe aiutare, ma all'Inter serve un salto di qualità nella gestione societaria e nei risultati sul campo fuori dall'Italia: "Potrebbero volerci un paio d'anni per ritrovare l'equilibrio - ha ammesso Zanetti a La Nacion -. La situazione è complicata anche con la vittoria del tricolore, inutile nasconderlo, ma almeno siamo felici del successo".

Una gestione più attenta e un po' di normalità è quello che l'Inter cerca: "Servirà riaprire gli stadi e solo quando la normalità tornerà potremo tornare a crescere. Il nostro passivo è superiore ai 102 milioni di euro di cui ho letto in giro. Non siamo gli unici ad avere problemi, ma è vero che dobbiamo migliorare come società".

Infine sulla Super League, per cui l'Inter era uno dei 12 club fondatori: "Un'idea che è durata poco, la risposta l'hanno data i tifosi. E non solo i tifosi delle 12 squadre fondatrici, ma di tutti gli appassionati di calcio. È stato un errore e bisogna imparare dagli errori. Questo è stato un errore, senza dubbio, ma sicuramente aiuterà la FIFA, la UEFA e tutti i principali organi di calcio, insieme ai club, a mettersi insieme e cercare di trovare modi alternativi per migliorare il mondo calcio".

