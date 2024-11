Inter, Marotta: "Dobbiamo ancora toglierci degli sfizi, Istanbul insegna"

Il numero uno dell'Inter ha parlato del motivo che lo ha spinto a scegliere Simone Inzaghi per il dopo ContePerché ho scelto Inzaghi quando è andato via Conte? La scelta è adeguata anche al momento. In quel momento pensavo servisse un profilo come quello. In alcuni momenti magari serve più autorevolezza, in altri maggiore capacità di gestione. Cerco di far fruttare la mia esperienza con scelte oculate".