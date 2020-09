Inter, Lukaku: "Conte un padre. Siviglia? Perdere solo per imparare a vincere"

INTER

Il primo anno nella stessa squadra conferma come tra Romelu Lukaku e Antonio Conte ci sia un feeling particolare: l'allenatore sognava di allenarlo da anni, l'Inter glielo ha regalato la scorsa estate. "Per me Conte è un mentore, un padre, entrambi ci capiamo alla perfezione. Giocare per lui è la realizzazione di un sogno. Dobbiamo migliorare, Conte è l'allenatore giusto per farlo" racconta l'attaccante belga.

Lukaku, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, riapre la ferita dell'Europa League, persa in finale contro il Siviglia per un suo sfortunato autogol: "Non ho parlato nei quattro giorni successivi a quella partita, è stato un momento molto difficile a livello personale. Poi però mi sono svegliato, mi sono dato una ragione e mi sono detto: perdere sì può ma solo per imparare a vincere".

E cosa serve per vincere? "L'anno scorso abbiamo fatto bene ma se c'è qualcosa in cui migliorare è in qualità ed esperienza. Ecco quindi che l'arrivo di Vidal per noi è molto importante: non si vince tanto e con squadre diverse se non si è giocatori di livello".

Infine l'attaccante fa un nome su cui puntare: "Barella, sarà importante sia per l'Inter che per la Nazionale. Negli ultimi mesi è cresciuto molto, a livello fisico e di mentalità è impressionante. Dico anche Esposito, ma deve giocare con continuità".