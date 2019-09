Inter, Lukaku a rischio per lo Slavia: oggi il test decisivo 

INTER

Il cambio a San Siro contro l'Udinese ora trova una spiegazione. Romelu Lukaku ha accusato un problema alla schiena che lo ha costretto a un'infiltrazione prima del match di sabato sera. Ora bisogna valutare se il belga potrà essere in campo già martedì sera contro lo Slavia Praga. Lukaku già da record

Problemi in casa Inter. Piccoli acciacchi che si spera di risolvere in tempo. Lukaku non ha intenzione di saltare il debutto in Champions League a San Siro, ma Conte non vuole rischiare nulla. In giornata ci sarà il test decisivo per l'attaccante che potrebbe comunque entrare martedì a partita in corso. Nel frattempo il tecnico nerazzurro potrebbe cambiare entrambe le fasce, lanciando dal primo minuto, e al debutto, Lazaro e Biraghi.

Sarà presente a San Siro anche Zhang Jindong, in visita a Milano per due giorni. Molti gli appuntamenti in agenda per Zhang Senior: l'incontro con Conte e i giocatori, la visita alla nuova sede dell'Inter in viale della Liberazione e infine il match di Champions in casa. Curioso il fatto che lo Slavia Praga è di proprietà del Sinobo Group di Pechino, anche se non ci sono incontri in vista con i colleghi cinesi.