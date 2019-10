Inter, attesa per la visita di Sanchez: gli scenari

CONTE PREOCCUPATO

La visita spagnola sarà decisiva in tal senso visto che il professor Ramon Cugat è lo stesso che aveva operato Sanchez alla stessa caviglia nel 2007, quindi conosce alla perfezione l'articolazione dell'attaccante. Nel caso della terapia conservativa Sanchez starebbe fuori circa un mese anche se il rischio di ricadute future non potrebbe essere scongiurato del tutto, l'operazione risolverebbe la situazione ma terrebbe fuori il giocatore almeno due mesi e mezzo.

In questo secondo caso, un precedente chiarisce meglio i tempi: Gareth Bale a fine novembre 2016 si procurò la lussazione dei tendini peronei e, dopo l'intervento chirurgico, era tornato in campo con il Real Madrid a metà febbraio 2017: circa tre mesi, comprensivi anche della completa ripresa agonistica a livello di condizione fisica. A quel punto Conte riavrebbe Sanchez a gennaio, contando sui soli Lukaku-Lautaro-Politano-Esposito (Mondiale Under 17 permettendo) per 15-17 partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.