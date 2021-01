Inter, Sanchez ko? Gli acciacchi del cileno stoppano Pinamonti e il mercato nerazzurro

INTER

Dieci minuti contro la Juve, dall'85esimo, quando è entrato in campo al posto di Lautaro, al fischio finale arrivato al 95esimo: tanti sono bastati ad Alexis Sanchez per avvertire un dolore all'adduttore e uscire acciaccato dal campo. L'entità del problema sarà valutata oggi con una visita specialistica. Insomma, Antonio Conte aspetta e incrocia le dita: la rosa dell'Inter, come giustamente sostiene e ripete il tecnico nerazzurro, non è così larga e profonda, specie in alcuni reparti. L'attacco su tutti: se il cileno dovesse infatti nuovamente fermarsi, rimarrebbero abili e arruolabili Lautaro, Lukaku e Pinamonti, non a caso quest'ultimo ancora alla Pinetina nonostante le tante richieste arrivate da più squadre (con conseguente blocco delle poche e risicate possibilità di mercato dell'Inter).

In ogni caso prima dell'esito degli esami è impossibile sbilanciarsi. Di certo, in vista della trasferta di Udine, sarebbe opportuno per Conte avere tutti a disposizione: proprio in quei dieci minuti giocati contro la Juve, Sanchez aveva dato prova di essere su buoni livelli di forma. Per quanto riguarda il resto della squadra, da valutare anche Vecino che da tempo lavora almeno in parte con il gruppo e che potrebbe presto strappare una convocazione.