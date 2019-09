L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti ha parlato dopo la cena con il proprietario del club nerazzurro Jindong Zhang e tutta la dirigenza interista. Ecco le parole raccolte dagli inviati di fcinter1908.it: "La cena? Molto interessante, molto gentili, entrambi, sia il papà che Steven, ci tengono molto e sono felice della situazione. Voglia di rientrare? Loro sono molto gentili ad informarmi su tutto. L’Inter di Conte? Sono molto impressionato da Sensi e dall’allenatore e credo ci siano le basi per far bene. Chi mi ricorda Conte? Lui è bravo, anche nelle dichiarazioni che fa, per lo spirito che tiene nella squadra, è bravo nel suo mestiere e questa è la cosa più importante. Scudetto? C’è una buona possibilità di lottare, questo è molto importante. Sensi? Credo che nessuno se l’aspettasse così forte, ha dato una velocità di un certo tipo alla squadra, un po’ uno Sneijder…ha cambiato i meccanismi della squadra. Derby? Del derby non si dice niente…".