Inter, Marotta e il dottor Volpi pronti a volare da Eriksen in Danimarca

Appena sarà possibile Beppe Marotta e il dottor Piero Volpi voleranno a Copenaghen per poter essere fisicamente vicini a Christian Eriksen. Non fosse per le restrizioni Covid vigenti all'interno dell'ospedale in cui il giocatore si trova ricoverato, l'ad dell'Inter e il medico sociale del club già sarebbero in Danimarca: per programmare il volo è però necessario attendere le dimissioni di Eriksen, dimissioni comunque attese a breve, non appena verranno ultimati gli ultimi accertamenti necessari. L'Inter, da sabato scorso in stretto e continuo contatto con la nazionale danese, vuol far così sentire anche fisicamente la propria vicinanza al proprio giocatore.