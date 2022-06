Inter, Gosens vuole essere protagonista: "L'obiettivo è giocare titolare"

Robin Gosens non ha più voglia di riposarsi. Vuole giocare e vuole essere uno dei protagonisti della prossima stagione dell'Inter, soprattutto ora che non dovrà più vedersela con Perisic per un posto sulla fascia. Corsa, esercizi fisici e triathlon, ma non solo. Alle immagini postate sui social, l'esterno nerazzurro ha dato seguito anche con le parole e, in un'intervista rilasciata alla testata tedesca Rp ha dichiarato: "Il mio obiettivo è quello di essere titolare dell'Inter nella mia posizione". Una stagione complicata, la scorsa, per Gosens, che dopo l'ultima partita di campionato aveva raccontato con un post su Instagram come fosse stato l'anno più difficile della sua carriera. Ma ora ha solo voglia di voltare pagina, cosa che almeno nelle motivazioni ha già fatto: "Ero felice di andare in vacanza dopo una stagione difficile. Ora che ho giocato raramente, non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi e a breve comincerò a prepararmi per essere al top della forma sin dal primo giorno".