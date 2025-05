Inter, Frattesi verso la finale: "Possiamo tenere testa a chiunque"

"Direi che il punto di forza è la squadra. Il Psg ha grandi giocatori che giocano per le loro nazionali e che non hanno bisogno di presentazioni. Penso che ci concentreremo più su noi stessi che sui loro punti di forza e di debolezza, perché credo che abbiamo dimostrato che quando ci impegniamo, possiamo non vincere ma possiamo tenere testa a chiunque": sono le parole di Davide Frattesi al sito della Uefa in vista della finale tra Inter e Psg del 31 maggio a Monaco. Il giocatore ha segnato la rete decisiva per la vittoria dell'Inter contro il Barcellona arrivata ai tempi supplementari. "Non è stata una partita per i deboli di cuore. E posso confermarlo perché - racconta - stavo per svenire dopo il gol. In generale, mi sono sentito come se stessi per svenire per tutta la partita perché abbiamo segnato due gol, poi loro sono tornati in vantaggio. Poi Acerbi ha segnato un gol irripetibile. Anche se ci avesse provato 600 volte, non lo avrebbe segnato di nuovo in quel modo. È stato un gol incredibile perché avevamo anche un altro attaccante, quindi non so nemmeno cosa ci facesse lì".