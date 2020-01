Inter, due giornate a Lautaro: salterà il derby. Nessuna sanzione per Conte

GIUDICE SPORTIVO

Niente derby per Lautaro Martinez. Il Giudice sportivo ha sanzionato l'attaccante argentino con due turni di squalifica per il cartellino rosso rimediato nel finale di partita col Cagliari ("Atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'arbitro"). L'Inter non potrà dunque contare sulla punta nerazzurra per le partite contro Udinese e Milan. Due giornate di stop sono state inflitte anche al terzo portiere Tommaso Berni. Nessuna sanzione invece per Conte.

Gli Altri squalificati: stop per una giornata per Cristian Dell'Orco (Lecce), Armando Izzo (Torino), Sasa Lukic (Torino), Federico Peluso (Sassuolo), Ismael Bennacer (Milan), Mattia Valoti (SPAL), Andrea Petagna (SPAL), Takehiro Tomiyasu (Bologna), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Martin Caceres (Fiorentina) e Bartosz Bereszynski (Sampdoria).

LAUTARO, LA MOTIVAZIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

Due giornate di squalifica a Lautaro Martinez per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Sesta sanzione); per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, con estrema platealità, assunto un atteggiamento intimidatorio avvicinandosi vigorosamente al Direttore di gara al quale urlava in faccia frasi in spagnolo; dopo il provvedimento di espulsione veniva allontanato con forza dai suoi compagni di squadra reiterando la veemente protesta e scagliando con rabbia un pallone mentre abbandonava il terreno di giuoco e continuava ad inveire contro il Direttore di gara.