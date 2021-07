Inter, nuovo CdA e squadra al lavoro ad Appiano. Intanto Interspac cresce ancora 

INTER

Anche Marco Materazzi nel progetto di azionariato popolare di Carlo Cottarelli

L'Inter (squadra) torna al lavoro sul campo. L'Inter (società) cambia la composizione del proprio CdA. L'Inter (quella dei tifosi più o meno vip, più o meno impegnati) lavora sempre al progetto di azionariato popolare Interspac pensato, voluto e ideato da Carlo Cottarelli. Procediamo allora con ordine. Da oggi ad Appiano Gentile per la squadra sono previsti due allenamenti al giorno agli ordini di Simone Inzaghi. Sarà un vero e proprio ritiro con i giocatori che dormiranno alla Pinetina. Tra i convocati ci sono i portieri Handanovic, Radu e Cordaz, i difensori D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov, i centrocampisti Darmian, Agoume, Dimarco, Sensi, Gagliardi; gli attaccanti Salcedo, Mulattieri, Colidio e Pinamonti. Al gruppo sono poi aggregati anche chi è destinato a partire come Nainggolan, Vanheusden, Pirola, Moretti e Dalbert. Per fare numero, poi, convocati i Primavera Botis, Casadei, Hoti e Carboni.

Per quanto riguarda invece l'aspetto societario, si è tenuta stamani in videoconferenza l’che come recita il comunicato ufficiale emesso dal club "ha approvato le nomine di Carlo Marchetti e Amedeo Carassai come Amministratori Indipendenti nel Consiglio di Amministrazione della società. L’Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, approvato in sede straordinaria alcune modifiche allo statuto, volte principalmente a modificare il numero dei componenti e le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, come richiesto per procedere alla designazione dei due nuovi Amministratori Indipendenti, e alla riduzione di alcuni diritti riservati agli azionisti di minoranza qualificato". In buona sostanza è stato ufficializzato l'ingresso dei due consiglieri vicini al fondo Oaktree.

Infine, si diceva, il progetto Interspac che oggi fa registrare tre nuove importanti adesioni: Marco Materazzi, Amadeus e Francesco Facchinetti. “Partecipare a questa iniziativa rispondendo al questionario è un atto d'amore" ha dichiarato Matrix. "È un gesto che ogni interista dovrebbe sentirsi in dovere di fare. Bastano le parole pronunciate ieri da Hakimi: è stato con noi solo un anno e ci ha lasciato il cuore”. L'invito è a compilare il questionario on line per manifestare – in via informale – il proprio interesse a partecipare al progetto di azionariato popolare. Il sondaggio è attivo fino a metà luglio a questo link: https://bit.ly/SurveyAzionariatoPopolareCalcio_CS1.

Amadeus, Francesco Facchinetti e Marco Materazzi sono quindi le tre personalità che vanno ad aggiungersi oggi ai 49 interisti noti che hanno deciso di promuovere il progetto, tra sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori televisivi. Questo l’elenco completo: AMADEUS, Beppe BERGOMI, Nicola BERTI, Enrico BERTOLINO, Andrea BOCELLI, Stefano BOERI, Roberto BONINSEGNA, Paolo BONOLIS, Alessandro CATTELAN, Claudio CECCHETTO, Antonella CLERICI, Fabio DE LUIGI, Valerio DE MOLLI, Gianfelice FACCHETTI, Francesco FACCHINETTI, Fabio FOGNINI, Massimo GALLI, Peter GOMEZ, Tommaso LABATE, Giancarlo LEONE, Gad LERNER, Luciano LIGABUE, Monica MAGGIONI, Maurizio MANNONI, Marco MATERAZZI, Enrico MENTANA, Pietro MODIANO, Michele MOZZATI (Michele), Mario NAVA, Roberto NICASTRO, Enrico PAZZALI, Max PEZZALI, Mariangela PIRA, Antonio POLITO, Giacomo PORETTI (Giacomo), Nicola PORRO, Luca RAVENNA, Gianni RIOTTA, Enrico RUGGERI, Gabriele SALVATORES, Sergio SCALPELLI, Pietro SENALDI, Michele SERRA, Beppe SEVERGNINI, Giovanni STORTI (Giovanni), Anna Maria TARANTOLA, Marco TARQUINIO, Flavio VALERI, Roberto VECCHIONI, Antonio VERSACE, Luigi VIGNALI (Gino), Walter ZENGA.