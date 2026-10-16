In squadra con la maglia 88, multate due società Reggiane di calcio a 7

Una multa da 20 euro per aver schierato un giocatore con la maglia numero 88, considerato un simbolo del nazismo. È il provvedimento stabilito dal Csi di Reggio Emilia per due squadre reggiane di calcio a 7: The Mount Peli e Masone Suave City. A riportare la notizia è la Gazzetta di Reggio. Il giudice sportivo dell'ente ha infatti decretato che le due società reggiane dovranno versare l'importo perché, nella distinta compilata per partite disputate nell'ultimo fine settimana, c'era un giocatore che ha indossato il numero 88. "Venti euro (1/a recidiva) per inserimento in distinta di atleta con numero non consentito (88)" si legge, scrive il quotidiano, sul comunicato del Csi in data 14 ottobre per il settore calcio a 7, affiancato al numero della gara. Da giugno 2023, quel numero non si può più utilizzare nel calcio. Tre anni fa è stato sottoscritto un protocollo d'intenti tra Viminale col ministro Piantedosi, Ministero per lo Sport con Andrea Abodi e Figc con l'obiettivo di allontanare l'antisemitismo dal mondo del calcio. E, tra le diverse misure adottate, c'era pure il divieto di indossare la divisa col numero 88 che, per i gruppi neonazisti, è un richiamo a Hitler. In serie A o nei campionati più importanti, però, ci sono persone incaricate di seguire queste dinamiche. Negli Amatori, invece, moltissimi ne sono ignari. Fatto sta che The Mount Peli e Masone Suave City sono state multate. Si tratta di un'ammenda (che sarà trattenuta dai costi di stagione) che l'ente di promozione ha dovuto assegnare altre volte ma che in questa stagione non era ancora stata assegnata, applicando alla lettera il regolamento. I dirigenti in questione, però, hanno espresso sorpresa e disappunto. C'è poi una terza società, l'As Ominset, che era stata inizialmente sanzionata anche se il provvedimento è stato corretto. Uno dei dirigenti, spiega la Gazzetta di Reggio, fa sapere che qualche volta la maglia numero 88 è stata ingenuamente utilizzata: "Non sapevo di questa regola e me ne prendo la responsabilità ma il riferimento non è nel modo più assoluto al nazismo". Un tecnico di un'altra delle tre società dice invece che il ragazzo coinvolto è mortificato e che ha deciso ieri sera di non scendere in campo.