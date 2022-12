In Argentina provocano: "Pelé? Morto il terzo migliore della storia"

ADDIO O REI

Un noto canale di notizie ha annunciato così la scomparsa del campione brasiliano

Maradona è meglio di Pelé. Lo cantavano i napoletani allo stadio e ne sono convinti da tempo anche gli argentini, che adesso discutono invece se il titolo di miglior giocatore della storia del calcio spetta a Diego o a Lionel Messi, che ha portato a casa "la tercera", la terza Coppa del Mondo. Nella terra del tango 'O Rei' non è mai stato in lizza per lo scettro, tanto che uno dei canali di notizie argentini noto per il suo stile "trash" e i suoi titoli irriverenti - Cronica TV - ha scritto ieri: "Adios Pelé, è morto il terzo miglior giocatore della storia".

Ma anche Claudio Tapia, il presidente della Federcalcio argentina, l'Afa, è finito nel mirino della critica brasiliana per aver definito Pelé "uno dei migliori giocatori della storia" e non il migliore della storia, segno che si continua a considerare Maradona, Di Stefano e ora anche Messi alla pari se non superiori a O Rei. Così ecco una serie di insulti e commenti risentiti, segno di una rivalità tra i due popoli che non passerà mai.