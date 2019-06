IL VAR ANCHE IN NATIONS LEAGUE

03/06/2019

Dopo i test tecnologici svoltisi con successo e la formazione degli arbitri, il Video Assistant Referees (VAR) è stato utilizzato nella fase ad eliminazione diretta di UEFA Champions League e nella finale di UEFA Europa League. Gli stessi principi verranno applicati per le prime finali della UEFA Nations League che inizieranno il 5 giugno con la partecipazione di Inghilterra, Portogallo, Svizzera e Olanda. Per abituare i Ct al VAR, la UEFA ha organizzato un incontro ad aprile, nel corso del quale il responsabile arbitrale UEFA Roberto Rosetti ha fornito loro istruzioni dettagliate su come lo strumento verrà utilizzato.