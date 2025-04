Il marchio 'CR7' nel 2025 arriverà a valere 850 milioni di euro

L'impero commerciale che ruota intorno al marchio 'CR7', creato da Cristiano Ronaldo, entro la fine del 2025 arriverà a valere 850 milioni di euro. Lo afferma uno studio dell'Istituto portoghese di management e marketing. La stima combina 28 variabili suddivise in sei dimensioni: fatturato, risorse, social network, risultati, influenza social e impatto. Secondo lo studio, in termini di entrate, l'attaccante ora in Arabia Saudita, guadagna attualmente 200 milioni di euro all'anno con l'Al Nassr. Altri 150 milioni di euro affluiscono in contratti pubblicitari con marchi globali come Nike, Tag Heuer e Louis Vuitton. Sui social media, il portoghese è diventato il personaggio pubblico più seguito al mondo, con oltre un miliardo di follower sulle sue piattaforme. Solo il suo canale YouTube ha oltre 74 milioni di iscritti. Un altro dato significativo è che CR7 genera in media ogni anno 22,3 milioni di notizie in tutto il mondo e 187 milioni di ricerche su Google. E' inoltre menzionato in 4.000 libri su Amazon ed è presente in 63.000 pubblicazioni scientifiche. La combinazione di un reddito consistente, un'imponente presenza sui social media e un impatto mediatico costante rafforza il potere di CR7, rendendolo non solo un punto di riferimento nello sport, ma anche una risorsa di marketing globale - aggiunge lo studio - con un'influenza che trascende i confini e genera cifre impressionanti ogni anno.