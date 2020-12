I numeri del 2020: Real super, Milan post lockdown invincibile

Chiuso l'anno calcistico 2020, è tempo di bilanci e analisi. Analizzando i dati, infatti, è possibile fare un quadro preciso di come è andata la stagione nei cinque principali campionati europei sia per quanto riguarda i risultati dei club, sia per quanto riguarda le performance dei giocatori. Statistiche alla mano, il 2020 è stato un anno super per Real Madrid, Milan e Bayern Monaco. I Blancos in 35 gare hanno conquistato 26 vittorie e un totale di 82 punti. I rossoneri invece sono esplosi dopo il lockdown, risultato l'unica squadra a non incassare sconfitte. Con 93 gol in 30 match, i tedeschi si sono dimostrati infine una macchina da gol implacabile. Molto male invece il Torino, risultata la squadra che ha incassato più gol negli ultimi 12 mesi (74 reti in 35 gare).