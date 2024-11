GIAMPAOLO: "LECCE GRANDE OPPORTUNITÀ PER ME"

"Due anni di assenza sono tanti e dopo una prima pausa, durante la quale mi sono un po' allontanato, ho ripreso a lavorare. Il lavoro è stato anche mentale, simulando di essere in campo: diciamo che nell'ultimo anno ho lavorato in smart working". Sono queste le prime parole di Marco Giampaolo, neo tecnico del Lecce, presentato questa mattina allo stadio di Via del Mare. A fare gli onori di casa il presidente del club Saverio Sticchi Damiani, assieme al responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino e al direttore sportivo Stefano Trinchera."Lecce - ha proseguito - per me è una grande opportunità. Ho accettato perché ci sono i calciatori che possono esprimere meglio il mio pensiero. Il mio è stato un sì motivato da argomenti e valutazioni tecniche. La città la visiterò in seguito, perché ora la mia attenzione è solo per la squadra e di questo sono pienamente convinto".