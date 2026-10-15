Genoa, De Rossi ritrova la Roma: "Col Real ho visto una squadra spaventosa"

La vittoria contro la Fiorentina è ormai alle spalle ma è stata quanto mai fondamentale per il Genoa di Daniele De Rossi. "Avevamo bisogno di questa vittoria e di essere felici nel nostro stadio. Sentir parlare del fatto che non vincevamo da aprile mi ha dato fastidio perché d'estate non giochi per tre mesi - ha sottolineato il tecnico rossoblù -. Le voci su di me? Mi sono volontariamente estraniato. E mi sono volontariamente schiaffeggiato le mani quando volevo toccare un social perché so che è lì che la maggior parte delle critiche vengono fuori. Invece ho girato la città e non ho percepito mai negatività, astio, rancore, anzi, solo parole di sostegno e di incitamento e questo me lo ricorderò per sempre".