Genoa, De Rossi ritrova la Roma: "Col Real ho visto una squadra spaventosa"

La vittoria contro la Fiorentina è ormai alle spalle ma è stata quanto mai fondamentale per il Genoa di Daniele De Rossi. "Avevamo bisogno di questa vittoria e di essere felici nel nostro stadio. Sentir parlare del fatto che non vincevamo da aprile mi ha dato fastidio perché d'estate non giochi per tre mesi - ha sottolineato il tecnico rossoblù -. Le voci su di me? Mi sono volontariamente estraniato. E mi sono volontariamente schiaffeggiato le mani quando volevo toccare un social perché so che è lì che la maggior parte delle critiche vengono fuori. Invece ho girato la città e non ho percepito mai negatività, astio, rancore, anzi, solo parole di sostegno e di incitamento e questo me lo ricorderò per sempre".
Non una sfida come le altre quella con i giallorossi per De Rossi, ma non è più la prima volta. "Il fatto di aver già giocato in quello stadio contro la Roma può aiutarmi a essere ancora un po' più freddo. Fondamentalmente non saranno mai avversari, ma sono molto concentrato su quella che è la nostra partita. Il livello e il valore della Roma lo conosciamo, credo che sia ancora cresciuta rispetto a quando l'abbiamo incontrata a dicembre l'anno scorso, è una squadra incredibilmente forte, ieri sera ha dato un'altra dimostrazione della sua forza secondo me. Ieri ho visto una squadra spaventosa".
Di certo secondo il tecnico rossoblù la sconfitta con il Real non avrà impatto sulla gara di sabato. "Sono abituati a ripartire subito dopo una vittoria o una sconfitta. Questo discorso potrebbe valere per una squadra alla prima esperienza in Europa, per loro è una delle tante esperienze che hanno fatto. Quindi sanno come rialzarsi e ricaricarsi. Non possiamo puntare sul fattore delusione perché è una squadra che ha tanti obiettivi e forse quello più raggiungibile è il campionato".
E sabato sarà anche la prima dei nuovi dirigenti Modesto e Melissano (Cfo e Ds) che hanno sostituito Diego Lopez. "Per quanto riguarda l'approccio dei nuovi direttori è stato super positivo - ha concluso De Rossi -. Siamo partiti bene, è un momento in cui la cosa più importante che possono fare è stare vicino alla squadra, al gruppo e ripartire da dove eravamo rimasti con Diego (Lopez, ndr) e questo lo hanno fatto".