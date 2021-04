Genoa, Ballardini: "La Lazio è forte, servirà il massimo"

Davide Ballardini presenta la sfida contro la Lazio. "Hanno una grande squadra con dei grandi giocatori e quindi sono ambiziosi. Sanno di poter competere fino alla fine per il raggiungimento della Champions league. Hanno un obiettivo importante ma anche noi abbiamo un obiettivo altrettanto importante. Ognuno tirera' fuori il meglio di se - ha spiegato il tecnico del Genoa - La Lazio ha una rosa straordinariamente forte. Hanno qualita' e grande fisicita' . Poi e' una squadra solida, pensare che possano metterti in difficolta' uno o due giocatori e' un pensare non giusto perche' loro hanno dei grandissimi giocatori in tutti i reparti, chiaro che il Genoa dovra' fare una grande partita. Sono molto dinamici e non danno punti di riferimento. Per questo dovremo essere bravi come squadra e intendo essere corti, stretti ed aiutarci molto. Solo cosi' riusciremo a limitare i loro giocatori". Niente da fare per Criscito: "Si e' fermato per un fastidio muscolare, fara' degli accertamenti e quasi sicuramente saltera' la gara con la Lazio".