Konami celebra il 28° anniversario della propria serie calcistica

Da Goal Storm a eFootball: ora i fan potranno godere di un aggiornamento commemorativo ricco di ricompense, campagne e sfide

© Ufficio stampa Konami Konami Digital Entertainment B.V. annuncia i festeggiamenti per il “28° Anniversario” della propria epopea calcistica. Le celebrazioni inizieranno il 29 giugno e si concluderanno il 27 luglio. Durante questo periodo saranno disponibili campagne, sfide e omaggi esclusivi dedicati a tutti i giocatori.

28 anni di calcio

KONAMI 22 dicembre 1995: esce "Goal Storm", il primo titolo di KONAMI che porta lo sport più popolare del pianeta nel mondo virtuale. Da allora, il gioco ha subito una serie di evoluzioni sia nelle meccaniche sia nel marchio. KONAMI è passata da Goal Rush a International Superstar Soccer (1997 - 2001), poi a Pro Evolution Soccer (2001 - 2021), prima di compiere il coraggioso passo verso l'attuale titolo free-to-play: "eFootball".

Ritorna la Co-op con nuove ricompense

Dopo il Beta Test condotto tra l'8 e il 22 giugno, il 29 giugno tornerà la modalità Co-op, che consentirà ai giocatori di collegarsi online e sfidare utenti di tutto il mondo. Una campagna di gioco legata alla modalità cooperativa inizierà il 13 luglio. Giocando un certo numero di partite si otterranno ricompense in store.

Campagna: sfide a volontà

Per tutto il periodo dei festeggiamenti, i fan potranno partecipare a una serie di sfide per guadagnare importanti premi. L'evento "Legend Challenge" vedrà i giocatori sfidare i campioni dei club dei principali campionati europei, tra cui SSC Napoli e FC Barcellona. L'evento "Sfida Golden Goal" vedrà gli utenti sfidarsi tra loro, ma con il vantaggio di giocare per il Golden Goal, un classico del calcio di una volta.

Campagna: Il Festival eFootball

I giocatori potranno ottenere una serie di ricompense durante queste 4 settimane, tra cui: giocatori epici, contratti Show Time, fino a 440.000 GP e fino a 200 Monete.

Il viaggio di “eFootball” fino a oggi

“eFootball" ha rappresentato il desiderio di KONAMI di modernizzarsi ed evolversi per soddisfare i desideri dei moderni gamer. Da un modello a pubblicazione annuale a una piattaforma in continua evoluzione che ha democratizzato il gioco del calcio diventando free-to-play. Dal lancio della versione 1.0.0 nell'aprile del 2022, “eFootball” ha fatto molti passi avanti per evolversi e adattarsi, portando continuamente nuovi contenuti ai fan. Nel corso della serie “eFootball”, i feedback della community sono stati presi in seria considerazione e gli aggiornamenti al gameplay hanno contribuito a far evolvere aspetti quali il dribbling e il controllo di palla, i passaggi e i movimenti dei giocatori non in possesso di palla. Per un resoconto completo sulle evoluzioni del gameplay e sulle migliorie tecniche apportate a “eFootball”, visitate il sito ufficiale. “eFootball” ha visto anche l’introduzione di una serie di nuove carte, come Big Time, Show Time ed Epic. Queste danno l’opportunità ai giocatori di creare Dream Team personalizzati con i propri calciatori preferiti, attuali e passati. Se a questo si aggiunge il passaggio da 7 a 12 sostituzioni disponibili (upgrade introdotto con la versione 2.6.0), la creazione delle proprie squadre dei sogni non è mai stata così facile e accessibile.

Il recente Beta Test per la modalità Co-op ha inoltre diversificato l'offerta delle modalità in-game, migliorando ancora una volta l'esperienza “eFootball”.