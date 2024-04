Tragico schianto in Salento, muore un calciatore dilettante

© instagram

Era un calciatore dilettante tesserato per l'Asd Presicce-Acquarica (Lecce), la squadra della sua città che milita nel campionato di Seconda Categoria, Francesco Saranelli, di 23 anni, morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di Pasqya sulla SS 274, nei pressi di Salve (Lecce). Il giovane era alla guida di un'Audi A6 che è uscita fuori strada finendo in una scarpata. Ferito gravemente l'amico, un ragazzo di 20 anni.