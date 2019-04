Serie A, Fiorentina-Sassuolo 0-1: Berardi-gol, i neroverdi superano i viola anche in classifica

29/04/2019

LA PARTITA

L'immagine che meglio di ogni altra esemplifica il momento della Fiorentina arriva al minuto 92 di un lunedì sera balordo: il Sassuolo è in vantaggio, i viola non sono tutti in attacco come ci si aspetterebbe. Così Milenkovic è costretto a cercare con un improbabile lancio di 40 metri Federico Chiesa, abbandonato sulla fascia destra e costretto a tentare un improbabile controllo in acrobazia. Palla persa, giocatore sconsolato, pubblico che fischia. Così il Sassuolo conquista tre punti che rappresentano la sua prima vittoria in trasferta nell'anno solare 2019 e i neroverdi mettono anche la freccia: la squadra di De Zerbi irrompe infatti nella metà sinistra della classifica, da cui invece estromette i gigliati. Sassuolo decimo, Fiorentina undicesima. E a pochi giorni dalla semifinale di Coppa Italia persa a Bergamo contro l'Atalanta, la settimana terribile dei viola è completa. La partita è interessante sin dalle primissime fasi, con la Fiorentina che prova a far girare palla mentre il Sassuolo gioca molto alto, senza alcun timore reverenziale nei confronti dei viola o del Franchi e del suo pubblico. Così i neroverdi trovano un corner già al 5', quando Ferrari e Rogerio duettano in avanti e sul prosieguo dell'azione Lafont si fa spaventare dal tiro-cross dell'ex Bababar. Nella Fiorentina è soprattutto Chiesa a cercare fortuna sulla corsia sinistra, dove prova a infilarsi con l'aiuto di Muriel e Biraghi, ma con Peluso che lo segue come un'ombra. Con il passare dei minuti è quindi il Sassuolo a prendere campo e coraggio, fino a rendersi concretamente pericoloso: il primo a provarci è Magnanelli, con mira completamente sballata. Dopo un minuto Chiesa riesce per la prima volta a sgusciare a Peluso e finalmente trova il primo tiro della partita per i viola, ma non inquadra la porta. Chi insiste è quindi il Sassuolo, con Rogerio che al 28' spreca a un passo dalla porta un gran pallone servitogli da Lirola. Poi Bourabia ci prova con il colpo di testa sottomisura, ma è bravo Laurini a chiuderlo con una precisa scivolata. E alla fine il gol degli emiliani arriva: Sensi, dopo non essere riuscito a sfruttare un assist di Berardi, gli restituisce il favore sfuggendo a Fernandes e regalandogli un gran pallone, a Berardi non resta che girarsi e andare alla conclusione. La deviazione di Pezzella poi spiazza Lafont, e al 37' il Sassuolo è in vantaggio. Dopo appena due minuti però potrebbe già cambiare tutto: Chiesa entra in area, ingaggia il solito duello con Peluso e con un pizzico di astuzia si procura un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo specialista Veretout, ma ancora più specialista è Consigli che con la manona aperta respinge la trasformazione del francese. E per lui è il terzo rigore parato degli ultimi quattro. Ma il primo tempo non è ancora finito: c'è il tempo per un'occasione per parte al 45', con Lafont che si oppone a Sensi e Demiral che dall'altra parte chiude sulla conclusione da lontano di Muriel.



La ripresa sembra presentare una nuova Fiorentina, che Montella manda in campo con le novità Gerson e Beloko (all'esordio in A), ma il primo a costruire un'occasione da gol è ancora una volta Sensi. Quando Muriel si presenta nell'area neroverde, quindi, è Demiral a chiuderlo con grande puntualità. Al 57' si accende finalmente Chiesa, che punta la porta dalla sinistra e con il destro cerca il secondo palo: la sua conclusione è però larga. Al 59' quindi, su un corner del Sassuolo smanacciato da Lafont, Lirola pesca Demiral che trova la via del gol. L'arbitro Fourneau però annulla dopo quasi cinque minuti di consultazione con il Var, mentre la gente del Franchi canta "Meritiamo di più". Dopo la paura del mancato raddoppio la Fiorentina prova a scuotersi, ma è ancora una volta l'ottimo Demiral a chiudere Muriel lanciato in campo aperto: un intervento prodigioso, considerando la velocità del colombiano. Poi il difensore turco morde anche su Chiesa, che si era presentato pericolosamente in area e che riesce comunque a tirare: Consigli però blocca a terra. Lafont riscatta parzialmente un periodo sicuramente non di alto livello negando il raddoppio a Rogerio, poi negli ultimi minuti è solo possesso palla viola senza grosse occasioni (nonostante in campo ci sia anche Simeone, cui Montella regala un quarto d'ora di partita). Solo al 96' Muriel trova un timido guizzo, ma con pallone che muore sul fondo. Questa Fiorentina la sua partita l'aveva persa ben prima.