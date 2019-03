FIORENTINA, PJACA OPERATO AL GINOCCHIO VENERDI'

12/03/2019

E' in programma per venerdì prossimo a Roma l'intervento per Marko Pjaca infortunatosi al ginocchio sinistro venerdì scorso in allenamento. L'attaccante di proprietà della Juventus ma in prestito dalla scorsa estate alla Fiorentina si opererà a Villa Stuart dopo la rottura del legamento crociato. Due anni fa il giocatore croato subì la stessa lesione ma all'altro ginocchio.