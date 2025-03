Film sulla vita del calciatore Igor Protti, Bari diventa un set

Bari vecchia e i suoi vicoli, lo stadio e il lungomare faranno da scenografia al racconto cinematografico della vita di Igor Protti, calciatore che ha vestito la maglia biancorossa dal 1992 al 1996. Le riprese hanno finora interessato Napoli, Messina e Livorno ma, dal prossimo 31 marzo, la troupe della produzione Bredenkeik, sarà in Puglia per il docufilm intitolato "Igor. L'eroe romantico del calcio". "Mi ero preparato, ma mi accorgo sempre più che l'emozione nel girare un documentario di questo tipo è indescrivibile" spiega il regista Luca Dal Canto, chiarendo che "con questo progetto riviviamo quello per noi è stato un mito della nostra adolescenza e simbolo di quegli anni '90 ancora così vicini, ma lontanissimi dal tessuto sociale contemporaneo". Nel documentario sono previsti interventi di giornalisti, calciatori e allenatori come Giorgio Chiellini, Walter Mazzarri e Beppe Signori. "Questa è l'ennesima prova che Igor è amato in tutta Italia proprio perché simbolo di un calcio romantico e di grandi valori", dichiara l'autore Alberto Battocchi. Dopo Bari, la produzione si sposterà a Roma nello stadio Olimpico, a Treviso e infine a Rimini, per concludere la fase delle riprese intorno a metà aprile. Il progetto è realizzato tra gli altri con il patrocinio e la compartecipazione dell'assessorato allo Sport del Comune di Livorno, la compartecipazione del Garante dei diritti dei minori della Regione Puglia e il patrocinio dell'assessorato allo Sport del Comune di Bari.