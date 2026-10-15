Figc, quattro ex azzurre capo delegazione delle giovanili donne: Sabatino, Pini, Masia e Boni

Quattro ex azzurre entrano a far parte del Club Italia e completano gli staff delle selezioni Under 23, Under 19, Under 17 e Under 16. Dopo i quadri tecnici, la Figc ha ufficializzato anche le nuove capo delegazione delle Nazionali giovanili femminili: il commissario Giovanni Malagò e il direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri hanno scelto Daniela Sabatino, che dopo aver dato pochi mesi fa l'addio al calcio giocato è pronta a mettere la sua esperienza al servizio dell'Under 23 di Tatiana Zorri, Carolina Pini, Margherita Claudia Gioia Masia e Valentina Boni, che ricopriranno lo stesso ruolo nell'Under 19, Under 17 e Under 16.
"A Sabatino, Pini, Masia e Boni - sottolinea Malagò - rivolgo il mio augurio di buon lavoro per il nuovo incarico da cape delegazione delle nostre Nazionali giovanili femminili. Si tratta di una scelta importante, che valorizza quattro ex calciatrici azzurre e conferma l'attenzione della Figc verso chi ha vissuto il calcio in prima persona, mettendo esperienza, competenza e passione al servizio delle nuove generazioni".