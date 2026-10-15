Figc, quattro ex azzurre capo delegazione delle giovanili donne: Sabatino, Pini, Masia e Boni

Quattro ex azzurre entrano a far parte del Club Italia e completano gli staff delle selezioni Under 23, Under 19, Under 17 e Under 16. Dopo i quadri tecnici, la Figc ha ufficializzato anche le nuove capo delegazione delle Nazionali giovanili femminili: il commissario Giovanni Malagò e il direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri hanno scelto Daniela Sabatino, che dopo aver dato pochi mesi fa l'addio al calcio giocato è pronta a mettere la sua esperienza al servizio dell'Under 23 di Tatiana Zorri, Carolina Pini, Margherita Claudia Gioia Masia e Valentina Boni, che ricopriranno lo stesso ruolo nell'Under 19, Under 17 e Under 16.