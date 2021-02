Figc, Gravina: "Ottimista su una prossima riapertura degli stadi al pubblico"

SERIE A

Il tema della riapertura degli stadi al pubblico è stato al centro dell'intervista al Corriere della Sera del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, candidato a un secondo mandato nell'Assemblea elettiva del 22 febbraio dove a sfidarlo sarà il presidente della LND, Cosimo Sibilia. Parole, quelle dell'attuale numero uno della Figc, che lasciano sperare in una prossima riapertura: "C'e' stato un incontro con il Cts per parlare dell'Europeo a Roma" ha raccontato Gravina. "È stato un vertice positivo. Non ci sono preclusioni, neppure per i tifosi delle altre nazioni. Stiamo anche discutendo di una parziale riapertura in campionato. Speriamo che la pandemia non ci giochi un brutto scherzo proprio ora. Sono ottimista, aspettiamo solo l'insediamento del nuovo governo".

Gravina ha poi parlato anche del tema della riforma dei campionati, su cui si era scontrato con il predecessore Carlo Tavecchio. "Non dobbiamo affrontarla solo in termini quantitativi, cioé quante squadre si tagliano e in quale Lega. Serve un intervento strutturale. Il tema non è la A a 20 o 18. Il principio vincolante deve essere la sostenibilità. Bisogna ridisegnare i principi della mutualità, studiare la flessibilità. degli emolumenti e trovare nuove risorse. Il semiprofessionismo può aiutarci a risolvere il problema. E bisogna raffreddare il sistema delle retrocessioni: tre squadre su quattro che scendono in Lega Pro rischiano di sparire. È una rivoluzione necessaria".