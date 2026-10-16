Figc, Abodi: "Candidatura Malagò tema Lega A, sistema trovi sua armonia"

16 Ott 2026 - 13:29
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"E' un tema che lascio alla Lega di A così come alle altre componenti, le scelte sono individuali e vanno rispettate. La mia preoccupazione è semplicemente che questo sistema riesca a trovare la sua armonia nella diversità delle componenti stesse". Queste le parole di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine dell'incontro 'Giovani e sport' organizzato al Salone d'onore del Coni dal direttivo della Conferenza nazionale Anci dei presidenti dei Consigli Comunali, rispondendo a chi chiede se siano maturi i tempi per la candidatura di Malagò in vista delle elezioni Figc, fissate per il 14 dicembre. Il ministro si è augurato che "le nazionali raggiungano risultati ma anche che si consolidi la base, perché riprenda la sua spinta propulsiva e il movimento femminile cresca - ha aggiunto - E per il resto fare quello che posso dal punto di vista normativo per migliorare l'efficienza del sistema".

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