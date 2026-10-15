Fifa, Infantino si scusa ma opposizione attacca: "Non idoneo a ricoprire ruolo"

Durante un incontro del Consiglio direttivo della Fifa tenutosi oggi, giovedì 15 ottobre, il presidente Gianni Infantino si è scusato con i critici più severi, senza tuttavia fornire nuovi dettagli o documenti sulle questioni che più li preoccupano. Non è stato presentato alcun documento relativo al piano da 4,2 miliardi di dollari per la cessione dei diritti della Coppa del Mondo - un progetto lanciato e poi abbandonato a luglio. Né sono emersi dettagli sul caso del cartellino rosso a Folarin Balogun durante la Coppa del Mondo, né sull'intervento del presidente statunitense Donald Trump a favore dell'attaccante della nazionale. La Fifa, organo di governo del calcio mondiale, valuterà comunque se continuare ad assegnare il premio per la pace, istituito lo scorso dicembre e conferito a Donald Trump. Secondo quanto riferito da Debbie Hewitt, vicepresidente della Fifa, al termine della riunione durata tre ore e mezza, Infantino - sollecitato dai dirigenti calcistici europei a fornire prove scritte sul suo riservato piano di coinvolgimento di investitori privati nella Coppa del Mondo (che ha provocato una frattura a livello globale) - ha chiesto loro di presentare le domande per iscritto. "Quest'uomo deve rispondere a tali domande. Se non lo farà, allora no, non è idoneo a ricoprire la carica di presidente della Fifa", ha dichiarato Hewitt, a capo della Football Association inglese.