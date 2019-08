Marco Fassone, ex amministratore delegato del Milan, ha parlato per la prima volta dopo l'addio al club rossonero in esclusiva a SportItalia: "A posteriori posso ammettere di aver sbagliato a prendere Bonucci dalla Juve. Avevamo un budget di oltre 70 milioni per l'attaccante di punta, ma quando è emersa la possibilità di prendere Leo, Montella si è convinto che fosse meglio spendere parte della cifra per il difensore. Chissà, avessimo rinunciato a Bonucci sarebbe cambiato tutto...".