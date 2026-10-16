European Golden Girl: svelate le 10 candidate, ci sono due italiane

Sono state annunciate le dieci candidate all'European Golden Girl 2026, il premio che dal 2022 viene assegnato nell'ambito dell'European Golden Boy alla miglior giocatrice Under 21 che mi lita in un club europeo. La rosa delle candidate è composta da Iman Beney, svizzera classe 2006 in forza al Man chester City; Veerle Buurman, olandese del Chelsea (classe 2006); Giulia Galli, attaccante ita liana classe 2008 che in estate è passata dalla Roma al Barcellona; Azzurra Gallo, classe 2006, di proprietà della Juventus e in questa stagione in forza al Tolosa; Smilla Holmberg, svedese classe 2006 dell'Arsenal; Maeline Mendy, francese classe 2006 del Paris Fc; Sydney Scherten leib, svizzera classe 2007 del Barcellona; la svedese classe 2007 Felicia Schröder, passata in estate al Real Madrid; Alara Sehitler, tedesca classe 2006 che gioca nel Bayern Monaco; e Clara Serrajordi, spagnola classe 2007 anche lei del Barcellona. Le due italiane inserite in questa top 10 sono in corsa anche per il premio Best Italian Golden Girl, assegnato dal 2018 alla miglior giocatrice italiana Under 21. L'annuncio è previsto nel mese di novembre durante una conferenza stampa in cui verranno ufficializzati anche tutti gli altri vincitori dell'edizione 2026.