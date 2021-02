Verso Milan-Stella Rossa: la conferenza di Pioli in diretta

Le due sconfitte consecutive in campionato e la vetta della Serie A persa in favore dell'Inter hanno sporcato il cammino stagionale del Milan. La squadra rossonera è chiamata al riscatto in Europa League dove nel ritorno dei sedicesimi di finale ospita la Stella Rossa dopo il beffardo 2-2 della gara d'andata in Serbia. Stefano Pioli non può sbagliare e tra turnover e stanchezza, affronta i temi della vigilia in conferenza stampa.