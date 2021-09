Napoli, Spalletti: "Grande carattere. Osimhen sarà un centravanti tra i migliori al mondo"

L'avventura in Europa League del Napoli è iniziata con una rimonta di due gol in casa del Leicester fino al 2-2 finale grazie alla doppietta di Osimhen: "Abbiamo perso qualche palla di troppo in costruzione e ci è costata cara - ha commentato Spalletti a fine partita -, però abbiamo sempre cercato di fare il nostro gioco. Sono contento della reazione anche perchè abbiamo preso gol nel momento in cui stavamo crescendo, invece i ragazzi hanno messo in campo qualcosa in più per riprendere la partita. Meritato aver preso almeno un punto, bravi i ragazzi che sono entrati in corso".