Europa League: il romeno Fesnic arbitra il Milan, l'olandese Van der Eijk per la Juve

Una squadra arbitrale romena, guidata da Horatiu Fesnic, è stata designata dall'Uefa per la partita di Europa League Salisburgo-Milan, in programma giovedì prossimo. Anche la Juventus sarà impegnata giovedì in trasferta, ospite del Celta Vigo, dove arbitrerà l'olandese Sander van der Eijk, coadiuvato in campo da connazionali mentre al Var ci sarà l'inglese Salisbury. Per la Conference League, nella stessa giornata, l'Atalanta ospiterà i ciprioti del Pafos in una partita che sarà diretta dallo svedese Adam Ladeback.